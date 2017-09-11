إنييستا يتفاوض مع برشلونة بدون ضجة إعلامية

بدأ برشلونة مرحلة المفاوضات مع أندريس إنييستا لتمديد عقده منذ الأسبوع الماضي، حيث قدم له عرضاً مغرياً بالتمديد له مدى الحياة وطالما أراد مواصلة اللعب.

عقد إنييستا سيشمل على بند يتيح له الموافقة على البقاء في برشلونة مع بداية كل موسم، أو اتخاذ قرار الرحيل أو الاعتزال، وذلك بالتفاهم مع الجاهز الفني.

ووضحت صحيفة سبورت الإسبانية بأن تصريح إنييستا حول عدم توصله لأي اتفاق مع برشلونة لا يعني بأنه لا يريد الاستمرار بالنادي، بل على العكس فهو لا يفكر سوى في البقاء وعدم الانتقال لنادي آخر.

وتسير المفاوضات بين اللاعب والنادي بهدوء ودون ضجيج وسائل الإعلام، وهو ما يعجب قائد برشلونة حيث أنه لا يحب تدخل الصحف في هذا الشأن.

كما كشفت سبورت بأن جميع المفاوضات بين الطرفين كانت موثقة ومكتوبة ورسمية، الأمر الذي يجعلها في الاتجاه الصحيح حتى لو تأخر القرار النهائي لبعض الوقت في ظل الاختلاف حول قيمة الأجر السنوي.