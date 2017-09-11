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إنييستا يتفاوض مع برشلونة بدون ضجة إعلامية

إنييستا يتفاوض مع برشلونة بدون ضجة إعلامية

By admin
11 سبتمبر، 2017
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بدأ برشلونة مرحلة المفاوضات مع أندريس إنييستا لتمديد عقده منذ الأسبوع الماضي، حيث قدم له عرضاً مغرياً بالتمديد له مدى الحياة وطالما أراد مواصلة اللعب.

عقد إنييستا سيشمل على بند يتيح له الموافقة على البقاء في برشلونة مع بداية كل موسم، أو اتخاذ قرار الرحيل أو الاعتزال، وذلك بالتفاهم مع الجاهز الفني.

وتسير المفاوضات بين اللاعب والنادي بهدوء ودون ضجيج وسائل الإعلام، وهو ما يعجب قائد برشلونة حيث أنه لا يحب تدخل الصحف في هذا الشأن.

كما كشفت سبورت بأن جميع المفاوضات بين الطرفين كانت موثقة ومكتوبة ورسمية، الأمر الذي يجعلها في الاتجاه الصحيح حتى لو تأخر القرار النهائي لبعض الوقت في ظل الاختلاف حول قيمة الأجر السنوي.

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