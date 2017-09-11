تريزيغي: ميسي يحفز ديبالا على التطور

أكال ديفيد تريزيغي نجم يوفنتوس السابق بالمديح على الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يقدم مستوى مميز جداً في انطلاقة الموسم الحالي.

وتمكن ديبالا من تسجيل 5 أهداف في أول 3 جولات من بطولة الدوري الإيطالي، وهو يتطلع لمواجهة برشلونة بقيادة ليونيل ميسي يوم غد الثلاثاء في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرى تريزيغي أن ديبالا سيكون لاعباً عظيماً في المستقبل، كما أكد على أن مواجهة قدوته ميسي ستكون حافزاً له لكي يتطور.

وقال تريزيغي في تصريحات لوسائل الإعلام “ديبالا وميسي؟ نحن جميعاً نعرف من هو ميسي، لقد حسم مباراة إسبانيول الأخيرة، بينما ديبالا هو الحاضر والمستقبل، لديه قدرات كبيرة جداً، واعتقد أنه سينفجر بالكامب نو، بالتأكيد هو لا يطيق الانتظار حتى يشارك في المباراة”.

وتابع “مواجهة ميسي من جديد ستعطيه دافع كبير، ميسي يملك خبرة أكبر وهو في نقطة مختلفة من مسيرته، لكن ديبالا يتطور كثيراً في الفترة الأخيرة، وميسي يحفزه أكثر على التطور”.