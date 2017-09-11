الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
توتي يتمنى الحصول على تلك المهارة من ميسي ورونالدو وزيدان

توتي يتمنى الحصول على تلك المهارة من ميسي ورونالدو وزيدان

By admin
11 سبتمبر، 2017
1105
0
Share:

كشف النجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي عن أمنيته في الحصول على مهارة يمتاز بها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتينيين ليونيل ميسي ودييغو مارادونا، بالإضافة للفرنسي زين الدين زيدان.

قال توتي: دائما كنت أريد أن أملك قدما يمنى مثل رونالدو، واليسرى لمارادونا.

وتابع: أرى أن مهارتي الأفضل كان في التسديدات على المرمى، لذا سعيد بأنني أملك تلك الميزة كلاعب كرة قدم.

يذكر أن توتي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم في صفوف روما بعد نهاية الموسم السابق، في مسيرة طويلة شهدت تسجيله 307 هدفا في 785 مباراة مع ناديه.

الموضوع السابق

مولر: أنشيلوتي خاسر أمامي ولن أرحل

الموضوع التالي

أشهر مشجعي آرسنال يعرض دفع غرامة حارس ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017