توتي يتمنى الحصول على تلك المهارة من ميسي ورونالدو وزيدان

كشف النجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي عن أمنيته في الحصول على مهارة يمتاز بها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتينيين ليونيل ميسي ودييغو مارادونا، بالإضافة للفرنسي زين الدين زيدان.

قال توتي: دائما كنت أريد أن أملك قدما يمنى مثل رونالدو، واليسرى لمارادونا.

وأضاف: أيضا تمنيت أن أملك رؤية رائعة للملعب أثناء اللعب مثلما يتمتع ميسي في المباريات، بالإضافة إلى قدرات زيدان الرائعة في التعامل مع الكرة عن الاستلام والتمرير.

وتابع: أرى أن مهارتي الأفضل كان في التسديدات على المرمى، لذا سعيد بأنني أملك تلك الميزة كلاعب كرة قدم.

يذكر أن توتي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم في صفوف روما بعد نهاية الموسم السابق، في مسيرة طويلة شهدت تسجيله 307 هدفا في 785 مباراة مع ناديه.