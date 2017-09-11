تيباس: الكلاسيكو سيقام ظهرا.. وبرشلونة لا يمكنه المشاركة بالليغا في هذه الحالة

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الأندية الاسبانية المحترفة صباح اليوم الأثنين، أن مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة ستقام ظهرًا.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها تيباس، وأكد خلالها أن المباراة تم تغيير موعدها بسبب مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية، بالاضافة لأسباب دعائية.

وقال تيباس: “أول مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا هذا الموسم ستكون يوم السبت 23 ديسمبر، وستقام في الساعة الواحدة ظهرًا”.

وعن امكانية استقلال كتالونيا وخروج برشلونة من الليغا قال: “الليغا ستعاني بدون برشلونة اذا ما خرج، لكن هذا هو القانون في الرياضة، لا يمكنهم المشاركة في الدوري الاسباني اذا ما استقلوا عن الدولة”.

جدير بالذكر أن الكلاسيكو كان من المفترض أن يقام في الـ 20 من ديمسبر، الا أن مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حالت دون ذلك.