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رايولا: لا أؤمن بمشروع ميلان وديبالا سينتقل لريال مدريد أو مانشستر

رايولا: لا أؤمن بمشروع ميلان وديبالا سينتقل لريال مدريد أو مانشستر

By admin
11 سبتمبر، 2017
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أكد وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا انه لا يثق في مشروع نادي ميلان الجديد على الرغم من التعادق مع 11 لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال رايولا في تصريحات لقناة “راي سبورت” اليوم:” ليس لدي أي مشاكل شخصية مع فاسوني أو ميرابيلي في ميلان، ولكن لدي مشكلة وحيدة فقط، هو أنني لا أؤمن بمشروعهم مع ميلان.”

ونقل رايولا حديثه عن باولو ديبالا نجم يوفنتوس قائلًا:” أعتقد أن ديبالا سيغادر يوفنتوس، فليس من السهل أن تكون قائد في مثل هذا العمر، فأنا أراه يقوم بأشياء رائعة في ريـال مدريد أو مانشستر سواء السيتي أو اليونايتد.”

يذكر أن مينو رايولا هو واحد من أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، ويمتلك العديد من عقود اللاعبين مثل دوناروما وزلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا وغيرهم.

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