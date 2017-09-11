رومينيغي يرد بقوة على تصريحات ليفاندوفسكي ومولر

عبر كارل هاينز رومينيغي رئيس بايرن ميونخ التنفيذي عن سخطه الكبير على روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر بعد الانتقادات العلنية التي وجهوها لإدارة النادي والمدرب كارلو أنشيلوتي.

رومينيغي وضح بأن انتقادات ليفاندوفسكي لا يمكن القبول بها قائلاً “يبدو أن ليفاندوفسكي متأثر بصفقات باريس، لكنه ينسى أنه لاعب للبايرن ويجني الكثير من الأموال. أي شخص ينتقد بشكل علني الإدارة أو المدرب سيدخل في خلاف معي شخصياً”.

وأضاف “شيء مؤسف أن يعتقد ليفاندوفسكي بأن الأموال هو الطريق الأفضل للنجاح بدون الولاء للنادي. إن كان يفكر بالانتقال إلى ريال مدريد فإن عقده يمتد حتى عام 2021 ولا يوجد بند يتيح له فسخه مقابل دفع مبلغ كشرط جزائي”.

وتحدث رومينيغي عن انتقادات مولر للمدرب أنشيلوتي لأنه لا يشركه كأساسي بالقول “أنا صديق للديمقراطية وحرية التعبير، لكن يجب أن نكون أذكى في تصريحاتنا خصوصاً بعد المباراة. التذمر من دكة البدلاء أمر طبيعي، لكن غير مسموح انتقاد المدرب علناً”.