رونالدو يفجرها مجدداً ويلمح بالرحيل عن الريال

فجر اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني أزمة رحيله مرة أخرى عن الفريق نهائياً بسبب قضيته الضريبية.

وقال رونالدو في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: لم يكن لدي مطلقاص أي مشاكل في إنجلترا ، وذلك ما يجعلني أقول أنني قد أحب العودة إليها مرة أخرى.

وتابع: في عام 2014 ، كان كل ما يشغلني هو لعب كرة القدم ، إذا يمكنني الدفع في إسبانيا من أجل اجتناب تلك المشاكل سيكون كذلك بدون أي اعتراض.

وأنهى تصريحاته: عندما أذهب إلى مكان دائماً ما أدفع ما يتوجب علي دفعه ، واستمع لجميع المستشارين لتنفيذ طلباتهم وتلك هي الحقيقية التي يجب أن تعرف عني دائماً.