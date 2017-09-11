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روي هودسون يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

روي هودسون يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

By admin
11 سبتمبر، 2017
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يقترب المدرب الإنجليزي المخضرم روي هودسون من العودة إلى عالم التدريب مجدداً من بوابة البريميرليج، حيث أنه مرشح فوق العادة لتدريب كريستال بالاس .

وحسب شبكة “BBC” فإن إدارة كريستال بالاس قررت التعاقد مع المدرب المخضرم روي هودسون لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم خلفاً للهولندي المُقال فرانك دي بور .

ولم يدرب روي هودسون (70 سنة) أي فريق منذ إقالته من تدريب المنتخب الإنجليزي في يونيو 2016، هو الذي عمل خلال الفترة الماضية كمستشار فني في إدارة نادي ميلبورن سيتي الأسترالي .

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