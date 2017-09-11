روي هودسون يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

يقترب المدرب الإنجليزي المخضرم روي هودسون من العودة إلى عالم التدريب مجدداً من بوابة البريميرليج، حيث أنه مرشح فوق العادة لتدريب كريستال بالاس .

وحسب شبكة “BBC” فإن إدارة كريستال بالاس قررت التعاقد مع المدرب المخضرم روي هودسون لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم خلفاً للهولندي المُقال فرانك دي بور .

وكان كريستال بالاس قد أعلن عن إقالة فرانك دي بور من منصبه بعد 5 مباريات فقط حقق خلالها 4 حالات خسارة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز وبدون تسجيل أي هدف، في مقابل فوزٍ وحيد ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية .

ولم يدرب روي هودسون (70 سنة) أي فريق منذ إقالته من تدريب المنتخب الإنجليزي في يونيو 2016، هو الذي عمل خلال الفترة الماضية كمستشار فني في إدارة نادي ميلبورن سيتي الأسترالي .