ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً من أجل تيمو فيرنر

بدأ ريال مدريد التفكير في تدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي العاصمة مهتم بالتعاقد مع نجم لايبزيغ الدولي الألماني الشاب تيمو فيرنر .

وحسب شبكة “Sport1” الألمانية فإن ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً يتجاوز الـ 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع تيمو فيرنر خلال الصيف المقبل، حيث أن مدرب الفريق زين الدين زيدان طلب تدعيماً على مستوى خط الهجوم .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن ريال مدريد سيراقب تطور تيمو فينر في الدوري الألماني خلال الأشهر الستة المقبلة قبل فتح باب المفاوضات بشكل رسمي مع لايبزيغ .

ويرتبط تيمو فيرنر (21 سنة) مع لايبزيغ بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي تألق خلال الموسم الماضي بتسجيل 21 هدفاً وصناعة 7 آخرين في الدوري الألماني .