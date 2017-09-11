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ستروتمان يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

ستروتمان يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

By admin
11 سبتمبر، 2017
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أكد الهولندي كيفن ستروتمان لاعب وسط فريق روما الإيطالي على أنه لا يفكر في مغادرة الفريق بعد شائعات سابقة في وسائل الإعلام.

نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات ستروتمان الذي قال: لدينا مواجهة صعبة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، قاتلنا في الموسم الماضي لاحتلال المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري الأبطال.

وأضاف ستروتمان: نعلم أننا لدينا فريق قوي، خاصة في خط الوسط نملك دي روسي وناينغولان وهما من اللاعبين المقاتلين داخل الملعب ولكننا نعول على الفريق بأكمله وليس فقط لاعبي الوسط.

واختتم ستروتمان تصريحاته: منذ شهرين وقعت على عقودي الجديدة مع روما لمدة 5 سنوات فكيف أفكر في ترك الفريق كما أن سوق الانتقالات أغلق مع نهاية الشهر الماضي.

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