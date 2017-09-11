صحيفة اسبانية تكشف مفاجأة في أزمة كوتينيو مع ليفربول

أكدت صحيفة دون بالون الاسبانية أنه على عكس مايشاع فى وسائل الاعلام من شعور النجم البرازيلى كوتينيو بالغضب إزاء إدارة ناديه ليفربول لعدم السماح له بالرحيل إلى برشلونة فإن اللاعب لايشعر بالغضب من إدارة الريدز وأنما من إدارة النادى الكتالونى.

وقالت الصحيفة أن سبب غضب كوتينيو أنه حصل على وعد من إدارة الكاتالوني ببذل كل ما هو ممكن لضمه قبل إغلاق فترة الانتقالات.

وتقدم برشلونة بثلاثة عروض لليفربول من أجل ضم اللاعب وفى الوقت الذي تحدثت فيه الصحف عن أن قيمة أكبر عرض وصلت لـ118 مليون جنيه أسترلينى قالت إدارة برشلونة أنها تقدمت بعرض لضم البرازيلي مقابل 183 مليون أسترلينى وهو ما نفاه ملاك ليفربول مؤخراً.

ويتمثل سبب غضب كوتينيو فى حصوله على ضمانات من إدارة برشلونة على أنها ستنجح فى ضمه هذا الصيف مهما كلفت الصفقة حيث يشعر كوتينيو بأن إدارة البلاوغرانا لم تقم بالمطلوب لضمه مما سيدفعه للبقاء بأنفيلد حتى بداية العام القادم على أقل تقدير.