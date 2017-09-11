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عثمان ديمبيلي يخوض مواجهة يوفنتوس منذ البداية

عثمان ديمبيلي يخوض مواجهة يوفنتوس منذ البداية

By admin
11 سبتمبر، 2017
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يستعد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لخوض أول مباراة في التشكيلة الأساسية لبرشلونة وذلك عندما يلتقي الأخير مع يوفنتوس مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة “سبورت” المقربة من برشلونة أكدت بأن عثمان ديمبيلي سيشارك في التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام يوفنتوس بعد أن دخل بديلاً في مباراته الأولى أمام إسبانيول السبت الماضي.

ووصفت الصحيفة ديمبيلي بأنه يمتلك سرعة كبيرة والقدرة على المراوغة والربط بين اللاعبين، ومن المتوقع أن يواجه في المباراة نظيره الظهير الأيمن ماتيا دي تشيليو الذي سيلعب بدلاً من ستيفان ليشتشتاينر المصاب.

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