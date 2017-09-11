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فاردي يوضح رفضه لأندية إنجلترا

فاردي يوضح رفضه لأندية إنجلترا

By admin
11 سبتمبر، 2017
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صرح جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي برغبته في خوض تحدي جديد في دولة أخرى غير بلاده إنجلترا للتعرف على ثقافة جديدة في عالم كرة القدم.

فاردي اعترف بأنه بالفعل تحدث مع وكيل أعماله وإدارة ليستر سيتي من أجل السماح له بالانتقال إلى نادي غير إنجليزي خلال الصيف.

وأضاف “في الحقيقة أرغب بخوض تجربة جديدة والتعرف على ثقافة جديدة، لا يهم المكان بقدر ما يهم تلبية شغفي، لكن علينا الانتظار حتى نعرف ما سيحصل”.

يذكر أن جيمي فاردي قدم أداءً رائعاً للغاية في موسم 15\2016 وساعد ليستر سيتي على تحقيق المعجزة بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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