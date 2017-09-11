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فيالي: يوفنتوس سيتوج بدوري الأبطال في حالة واحدة

فيالي: يوفنتوس سيتوج بدوري الأبطال في حالة واحدة

By admin
11 سبتمبر، 2017
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يرى مهاجم يوفنتوس السابق والمتوج معه بأخر لقب دوري أبطال أوروبا عام 1996 بأن “البيانكونيري” لن يتوج باللقب الأوروبي الثالث في حال كان من المرشحين للظفر به.

وقال فيالي في تصريحات صحفية “يوفنتوس سيحقق لقب دوري أبطال أوروبا في أسرع وقت لكنه يجب أن يكون غير مرشح ومن الأقل حظاً”.

وعن ميركاتو يوفنتوس، قال “كانت الانتقالات قليلة لكن الفريق اشترى ما يحتاجه، برشلونة ؟، قد يخسر يوفنتوس لكنه سيتأهل بعد الجولة الرابعة، البارسا ما زال فريقاً قوياً رغم رحيل نيمار وقدوم ديمبيلي”.

وتأتي تصريحات فيالي قبل يوم على مواجهة برشلونة ويوفنتوس ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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