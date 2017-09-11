فيلايني يقرر مقاضاة الصحف الإنجليزية

أكد لاعب مانشستر يونايتد البلجيكي مروان فيلايني، رغبته في رفع دعوى قضائية ضد صحف إنجليزية عقب ذكر ارتباطه بالفتاة التي تعرض روني للاعتقال بسيارتها الأسبوع الماضي.

بدأت قضية فيلايني بعد اعتقال روني الأسبوع الماضي، حيث قامت الشرطة بتوقيف الدولي الإنجليزي السابق بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول لكن المشكلة الأكبر بالنسبة لعائلة اللاعب تمثلت بتواجده بسيارة فتاة اسمها لاورا سيمبسون وهو ما يضع علاقته الزوجية تحت خطر كبير.

ونقلت الصحف عن لاورا إدعائها بارتباطها في السابق بعلاقة مع فيلايني حيث أكدت الفتاة أنها كانت على موعد مع فيلايني بإحدى المرات في منزله، وأنها أسقطت كأسها في مسبحه، وهو ما أثار غضبه لتنتهي علاقتهما عند هذا الحد.

من جانبه، أختار فيلايني، الذي غاب عن لقاء مانشستر يونايتد وستوك للإصابة، الرد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” حيث نشر تغريدة قال فيها “في أغلب الأحيان أنا لا أعلق على الأخبار الخاطئة التي تكتب عني، لكن اليوم يجب أن تتوقف هذه القصص ولقد تحدثت مع المحامي بالأمر”.