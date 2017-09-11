فينغر: سانشيز لا يعاني من السمنة

رفض أرسين فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي فكرة أن يكون نجمه أليكسيس سانشيز يعاني من الوزن الزائد مما يؤثر على لياقته البدنية في أرض الملعب.

سانشيز يبدو غير قادر على لعب 2-3 مباراة خلال الأسبوع وهو ما أكد عليه فينجر، لكن المدرب نفى أن يكون لاعبه يعاني من أية مشاكل صحية.

وقال المدرب الفرنسي في تصريح صحفي “سانشيز ليس جاهز بشكل تام للمشاركة في 3 مباريات خلال الأسبوع. كما لم يكن جاهزاً للعب مع تشيلي”.

وأضاف “سانشيز ليس سمين ولا يعاني من الوزن الزائد. تعلم كيف تسير الأمور، حينما لا تحقق الانتصارات تبدأ الناس بإيجاد المشاكل”.