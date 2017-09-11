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فينغر: سانشيز لا يعاني من السمنة

فينغر: سانشيز لا يعاني من السمنة

By admin
11 سبتمبر، 2017
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رفض أرسين فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي فكرة أن يكون نجمه أليكسيس سانشيز يعاني من الوزن الزائد مما يؤثر على لياقته البدنية في أرض الملعب.

سانشيز يبدو غير قادر على لعب 2-3 مباراة خلال الأسبوع  وهو ما أكد عليه فينجر، لكن المدرب نفى أن يكون لاعبه يعاني من أية مشاكل صحية.

وأضاف “سانشيز ليس سمين ولا يعاني من الوزن الزائد. تعلم كيف تسير الأمور، حينما لا تحقق الانتصارات تبدأ الناس بإيجاد المشاكل”.

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