كريستال بالاس يقيل مدربه بعد 77 يوم فقط من توليه المسؤولية

أعلن فريق كريستال بالاس الإنجليزي عن إقالة مدربه الهولندي فرانك دي بوير من تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى أنه من المتوقع أن يتولى المدرب روي هودسون مدرب إنجلترا السابق، مسئولية تدريب كريستال بالاس في الفترة المقبلة.

وكان كريستال بالاس قد خاض أربع مباريات تحت قيادة دي بوير في الدوري الإنجليزي وخسرهم جميعًا، ولم يتمكن من إحراز أي هدف ويحتل حاليًا المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، ليحقق رقم قياسي سلبي لم يتحقق منذ 97 عام.

يذكر أن دي بوير صاحب السابعة والأربعين عامًا، تولى تدريب كريستال بالاس منذ الصيف الماضي، بدلًا من سام ألاردايس الذي تمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط.