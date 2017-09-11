كلوب ينتقد مدافعي ولاعبي خط وسط ليفربول بشدة

أبدى يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عدم رضاه عن مستوى لاعبي خط وسط فريقه خلال مواجهة مانشستر سيتي قبل أيام والتي خسرها الفريق بخمسة أهداف دون رد، كما حملهم مسؤولية الهزيمة بالدرجة الأولى.

كلوب وضح بأن فقدان الكرة في وسط الملعب مع عدم الدفاع بشكل جيد من الأمور الرئيسية التي قادت الفريق للهزيمة، كما انتقد انعدام التركيز لدى المدافعين أيضاً.

وقال كلوب في تصريح صحفي “في حال خسرنا الكرة في وسط الملعب، فإنهم سيتناقلونها بشكل أكثر راحة. مانشستر سيتي يستخدم كرات كهذه بشكل جيد. كما أنه الهدف الأول كان سهلاً على المدافعين، فقط تقدم للأمام وحينها ستجعل لاعبين في وضعية التسلل”.

“لم نفعل المطلوب في الشوط الأول ولم نضغط بما فيه الكفاية على المنافس، ولم نخلق لهم المشاكل. لست سعيداً بما حدث، لكن أدرك بأن هذه الأمور تحدث ويجب علينا تجاوزها. لو دافعنا بشكل أفضل في خط الوسط لاختلفت النتيجة”.