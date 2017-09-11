كوتينيو يواصل تمرده ويرفض المشاركة أمام إشبيلية !

ادعت صحيفة سبورت الإسبانية أن فيليب كوتينيو نجم ليفربول يرفض المشاركة في مواجهة إشبيلية يوم الأربعاء القادم في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان كوتينيو يأمل بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن ليفربول وقف في طريق رغبة اللاعب وقطع جميع الطرق على النادي الكاتالوني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن كوتينيو يخطط لعدم المشاركة في أي مباراة من دوري أبطال أوروبا حتى يناير القادم، وذلك ليتمكن من الانتقال إلى البرسا في الميركاتو الشتوي.

وأضاف التقرير أنه في حال مشاركة كوتينيو في أي مباراة بدوري الأبطال خلال دور المجموعات، فإن برشلونة لن يغامر ويتعاقد معه بمبلغ كبير في فترة الانتقالات الشتوية لأنه لن يستفيد منه في دوري الأبطال.

وما زال كوتينيو لم يخض أي مباراة مع ليفربول هذا الموسم بحجة معاناته من إصابة في الظهر، لكنه شارك رفقة منتخب بلاده البرازيل في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي.