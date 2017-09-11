كونتي: تشيلسي في مرحلة البناء وهازارد لن يشارك أمام جارباج

أكد المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي على بقاء النجم البلجيكي إدين هازارد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة جارباج الأذربيجاني مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بأنه يحتاج للوقت من أجل صناعة فريق قوي مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ، مشيداً في نفس الوقت بمنافسه في مباراة الثلاثاء.

وبدأ كونتي حديثه، قائلاً “دوري أبطال أوروبا مسابقة كبيرة ونحن سعيدين للعودة إليها لكني متأكد بأنها ستكون صعبة، لقد تواجدت هنا مرتين مع يوفنتوس لكن الفريق الذي امتلكته ليس مثل الحالي لأننا كنا في بداية الطريق”.

وأضاف “جارباج منافس جيد ويلعبون المسابقة لأول مرة، اعرف بعض اللاعبين لأنني واجهت أذربيجان عندما كنت مدرباً للمنتخب الإيطالي، المباراة ستكون صعبة ويجب علينا الحذر، لقد لعبنا منذ يومين وسنلعب غداً وبعدنا سنواجه آرسنال وكاراباو وستوك ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد”.

وأكمل “التتويج باللقب لا يهمني شخصياً بقدر ما أفكر باللاعبين وكيفية مساهمتهم من أجل تحقيق ذلك، نحن نواجه صعوبة الدوري الإنجليزي ويجب علينا المداورة، نحن الآن في مرحلة البناء ونحتاج للنضوج خطوة بخطوة للوصول إلى مستوى ريال مدريد وبايرن ميونخ”.

وختم المدرب الإيطالي حديثه مؤكداً بأن إدين هازارد سيتواجد على مقاعد البدلاء، قائلاً “هازارد تدرب مع المجموعة ويعمل بشكلٍ جيد، لكنه يحتاج لبعض الوقت كي يتحسن ولكن لا يجب علينا المغامرة لذلك سيكون على الدكة، درينكواتر لديه مشكلة عضلية في الساق وننتظر للتحقق حول مشكلته”.