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مانشستر سيتى يرغب فى ضم مدافع جديد من توتنهام

مانشستر سيتى يرغب فى ضم مدافع جديد من توتنهام

By admin
11 سبتمبر، 2017
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ذكرت صحيفة “صن” البريطانية اليوم الاثنين أن الاسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشسترسيتى يرغب فى ضم تودى اندرفيلد مدافع نادى توتنهام هوتسبرز ليكون بديلا لفينسينت كومبانى.

ونقلت الصحيفة عن وكيل أعمال اللاعب أن اندرفيلد غير سعيد بالمقابل المالى الذى يحصل عليه فى السبيرز حيث يبلغ راتبه الاسبوعى 50 ألف جنيه استرلينى وبالتالى فإنه يمكن أن يدرس الرحيل فى حال تلقيه عرضا مناسبا.

ويرى جوارديولا أنه مع تجدد اصابة كومبانى فإن البلجيكى أندرفيلد بوسعه ان يسد الفراغ الذى يمكن أن يتركه مواطنه كومبانى فى خط دفاع الستيزنز خاصة فى الموسم القادم.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد ضم اللاعب كايل ووكر، ظهير أيمن السبيرز في الصيف الماضي.

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