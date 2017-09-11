مورينيو : دي خيا سيحرس عرين اليونايتد ضد بازل

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر سيبدأ مباراة بازل السويسري في دوري ابطال اوروبا .

ويذكر أن المباراة ستقام غداً على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد في إنجلترا .

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات مورينيو والذي قال : دي خيا سيبدأ مباراة فريق بازل غداً الثلاثاء .

وتابع مدرب اليونايتد : اعتقد أنه من السهل لفيكتور لينديلوف اللعب في دوري الابطال وهو لايحتاج التأقلم على اللعب في التشامبيونزليج ولكنه يحتاج للوقت للتأقلم على اللعب في الدوري الإنجليزي .