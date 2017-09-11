مورينيو : هدفنا هو بلوغ دور الـ16 في دوري الأبطال

أكد مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو أن هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري هو تجاوز دور المجموعات والعودة إلى دور الـ 16، حيث أن رحلة الشياطين الحمر الأوروبية ستنطلق من مواجهة بازل مساء الثلاثاء .

وظهر جوزيه مورينيو في مؤتمر صحفي لتقديم المباراة حيث تحدث عن عودة اليونايتد إلى دوري أبطال أوروبا قائلاً “عدنا إلى مكاننا الطبيعي نحن فريق ينتمي إلى دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي الكبار، خوض البطولة في حد ذاته سيكون حافزاً كبيراً لبعض اللاعبين لأنهم لم يشاركوا في البطولة من قبل” .

وعن هدفه في المسابقة قال جوزيه مورينيو “نتطلع لتحصيل أكبر عدد من النقاط ابتداءً من مباراة الغد ولدي فريق يتمتع بالثقة وبإمكانه تجاوز دور المجموعات، ابتداءً من دور الـ 16 سيكون بإمكاننا الاستمتاع بمواجهة أفضل الفرق في أوروبا” .

كما تحدث مورينيو عن الخصم بازل قائلاً “أحترم الخصم كثيراً، بازل بإمكانه وضعنا أمام ليلة عصيبة في أولد ترافورد وقد نجحوا في ذلك في الماضي، لكن نحن أقوياء وأنا أثق في فريقي، سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق نقاط الفوز” .