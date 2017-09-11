مولر: أنشيلوتي خاسر أمامي ولن أرحل

عمق توماس مولر من حجم الخلافات في بايرن ميونخ الألماني بعد الخسارة أمام هوفنهايم بهدفين دون رد والتخلي بالتالي عن صدارة ترتيب الدوري الألماني مبكراً لصالح بوروسيا دورتموند.

بايرن يعيش أيام عصيبة حيث لموجة من الانتقادات بعد نتائجه السيئة في الصيف، ثم ما لبثت هذه الانتقادات إلا أن انفجرت بوجهه مجدداً في الجولة الثالثة من البوندسليغا.

ولم تقتصر الانتقادات على وسائل الإعلام والجماهير بل شملت لاعبي الفريق مثل روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقد الإدارة، وتوماس مولر الذي قال “م الواضح أن خصائصي ليست هي المطلوب. لا أعلم ما يتوقعه المدرب مني”.

وأضاف في تصريح آخر “في حال قام بايرن ميونخ بالاختيار بين مولر وأنشيلوتي فسيختارون مولر حتماً. لا أشعر على الإطلاق بأنه علي مغادرة البايرن، هذا النادي في قلبي وأنا مرتاح هنا”.