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مولر: أنشيلوتي خاسر أمامي ولن أرحل

مولر: أنشيلوتي خاسر أمامي ولن أرحل

By admin
11 سبتمبر، 2017
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عمق توماس مولر من حجم الخلافات في بايرن ميونخ الألماني بعد الخسارة أمام هوفنهايم بهدفين دون رد والتخلي بالتالي عن صدارة ترتيب الدوري الألماني مبكراً لصالح بوروسيا دورتموند.

بايرن يعيش أيام عصيبة حيث لموجة من الانتقادات بعد نتائجه السيئة في الصيف، ثم ما لبثت هذه الانتقادات إلا أن انفجرت بوجهه مجدداً في الجولة الثالثة من البوندسليغا.

وأضاف في تصريح آخر “في حال قام بايرن ميونخ بالاختيار بين مولر وأنشيلوتي فسيختارون مولر حتماً. لا أشعر على الإطلاق بأنه علي مغادرة البايرن، هذا النادي في قلبي وأنا مرتاح هنا”.

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