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ميسي يستعد لمباراة اليوفي بطريقة غريبة خارج الملعب

ميسي يستعد لمباراة اليوفي بطريقة غريبة خارج الملعب

By admin
11 سبتمبر، 2017
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يستعد اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري الأبطال الأوروبي يوم غداً في كامب نو.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب ظهر في مقطع فيديو من الصحيفة وهو يقوم باللعب على آلة البيانو ويعزف مقطوعة صغيرة جميلة.
ميسي يستعد مع زملاءه في برشلونة للمباراة الأولى الأوروبية هذا الموسم ويهمه البداية القوية والفوز أمام البيانكونيري للثأر من هزيمة الموسم الماضي.
اليوفي كان قد فاز في إجمالي مباراتي دور الثمانية بالموسم الماضي من دوري الأبطال بثلاثة أهداف نظيفة.
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