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نوليتو يغيب عن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

نوليتو يغيب عن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

By admin
11 سبتمبر، 2017
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خسر إشبيلية جهود نجمه مانويل نوليتو قبل مواجهة ليفربول الأربعاء المقبل على ملعب أنفيد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا .

ويعاني نوليتو من إصابة على مستوى أوتار الركبة ستغيبه عن الملاعب لـ 10 أيام، هو الذي تعرض للإصابة السبت الماضي أمام إيبار ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني .

ومن المنتظر أن يعود نوليتو إلى الملاعب في مواجهة لاس بالماس في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بعد أسبوعين، هو الذي سجل هدفاً وصنع آخر خلال بداية الموسم مع إشبيلية .

وباستثناء نوليتو لم تشهد لائحة إشبيلية أي غيابات تذكر قبل رحلة بعثة الفريق مساء اليوم الاثنين إلى بريطانيا استعداداً لقمة ملعب أنفيلد .

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