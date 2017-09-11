نوليتو يغيب عن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
خسر إشبيلية جهود نجمه مانويل نوليتو قبل مواجهة ليفربول الأربعاء المقبل على ملعب أنفيد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا .
ويعاني نوليتو من إصابة على مستوى أوتار الركبة ستغيبه عن الملاعب لـ 10 أيام، هو الذي تعرض للإصابة السبت الماضي أمام إيبار ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني .
ومن المنتظر أن يعود نوليتو إلى الملاعب في مواجهة لاس بالماس في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بعد أسبوعين، هو الذي سجل هدفاً وصنع آخر خلال بداية الموسم مع إشبيلية .
وباستثناء نوليتو لم تشهد لائحة إشبيلية أي غيابات تذكر قبل رحلة بعثة الفريق مساء اليوم الاثنين إلى بريطانيا استعداداً لقمة ملعب أنفيلد .