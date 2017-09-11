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نيمار: انتقلت إلى سان جيرمان لكتابة التاريخ والفوز بدوري أبطال أوروبا

نيمار: انتقلت إلى سان جيرمان لكتابة التاريخ والفوز بدوري أبطال أوروبا

By admin
11 سبتمبر، 2017
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أفصح النجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان عن سبب انتقاله إلى النادي الفرنسي قادمًا من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” البريطانية اليوم:” واحد من أكبر أسباب انضمام إلى باريس سان جيرمان هو مساعدتهم لكتابة التاريخ، دوري أبطال أوروبا ليست البطولة الوحيدة التي نسعى للفوز بها ولكنها بطولة مهمة للغاية.

وأضاف:” الهدف الموسم الحالي هو المحاولة للفوز بها وهذا هو المستوى الذي وصل إليه الفريق الآن وأنا أؤمن بقدرتنا على الفوز بالبطولة.”

وتابع نيمار في تصريحاته:” ليس فقط لأننا نمتلك الكفاءة ولكن أيضًا لدينا الخبرة واللاعبين الذين يعرفون جيدًا كيفية الفوز بدوري أبطال أوروبا.”

يذكر أن باريس سان جيرمان سيبدأ رحلة دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه أمام سيلتيك الاسكتلندي غدًا الثلاثاء.

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