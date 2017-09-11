نيمار يحقق رقماً مرعباً على صعيد المراوغات الناجحة

يقدم نيمار أداء مميز جداً منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم خلال 4 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي.

وأثار نيمار ضجة كبيرة برحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صفقة غيرت ملامح السوق بشكل كامل.

أرقام نيمار التهديفية ليست الشيء الوحيد الذي يميزه في الباريسي، فهو يملك أيضاً أرقام مرعبة أخرى من حيث المراوغات الناجحة.

وتمكن المهاجم البرازيلي من إكمال 39 مراوغة ناجحة بقميص باريس سان جيرمان بمعدل 9.8 مراوغة في المباراة الواحدة، وهو رقم يتفوق فيه على جميع اللاعبين بالدوري الأوروبية الكبرى.

ويعد زميله ليونيل ميسي الأفضل في الدوري الإسباني بـ19 مراوغة ناجحة، لكنه يأتي خلف نيمار في المرتبة الثانية على مستوى الدوريات الاوروبية.