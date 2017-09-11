هيريرا: مانشستر يونايتد ليس مرشحاً لدوري الأبطال

طلب أندريه هيريرا نجم خط وسط مانشستر يونايتد من الجماهير تخفيض توقعاتهم وعدم التفاؤل بشكل مفرط مع انطلاق مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يخوض غداً أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا في معقله أولد ترافورد بعد الغياب عن المسابقة في الموسم الماضي، لذلك يرى هيريرا أن الوقت ما زال مبكراً على مضاعفة الأماني.

وقال لاعب خط الوسط في تصريح صحفي “علينا أن نعرف من أين أتينا. نحن جئنا من الدوري الأوروبي، نعم فزنا باللقب وهو لقب هام، لكنه يبقى الدوري الأوروبي. يجب أن لا ننسى بأننا حللنا في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك يجب احترام كل منافس في دوري الأبطال”.

وأضاف “يجب أن نكون متواضعين ما دمنا لم نلعب في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي وحللنا بالمركز السادس في الدوري. نحن مستعدون ونريد المنافسة على جميع الألقاب، لكن يجب أن نحترم جميع الخصوم”.