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هيريرا: مانشستر يونايتد ليس مرشحاً لدوري الأبطال

هيريرا: مانشستر يونايتد ليس مرشحاً لدوري الأبطال

By admin
11 سبتمبر، 2017
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طلب أندريه هيريرا نجم خط وسط مانشستر يونايتد من الجماهير تخفيض توقعاتهم وعدم التفاؤل بشكل مفرط مع انطلاق مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يخوض غداً أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا في معقله أولد ترافورد بعد الغياب عن المسابقة في الموسم الماضي، لذلك يرى هيريرا أن الوقت ما زال مبكراً على مضاعفة الأماني.

وأضاف “يجب أن نكون متواضعين ما دمنا لم نلعب في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي وحللنا بالمركز السادس في الدوري. نحن مستعدون ونريد المنافسة على جميع الألقاب، لكن يجب أن نحترم جميع الخصوم”.

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