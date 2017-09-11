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يوفنتوس يفقد جهود كيلليني وخضيرة وماندزوكيتش أمام برشلونة

يوفنتوس يفقد جهود كيلليني وخضيرة وماندزوكيتش أمام برشلونة

By admin
11 سبتمبر، 2017
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أعلن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس عن قائمة الفريق والتي ستسافر لمواجهة برشلونة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.

وشهدت القائمة غياب الثنائي جيورجيو كيلليني وسامي خضيرة وذلك للإصابة وعدم تمكنهم من إنهاء التأهيل الخاص بالمباراة.

ويغيب عن المباراة أيضًا المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وذلك للإصابة هو الآخر، بينما تواجد البرازيلي أليكس ساندرو بعد تمكنه من إنهاء برنامجه العلاجي.

معاناة يوفنتوس مستمرة بغياب الثلاثي ماركيزيو وبياكا وليشتستاينر بالإضافة إلى الوافد الجديد هوفيديس الذي يخضع لبرنامج خاص حتى يتمكن من المشاركة في المباريات.

يذكر أن يوفنتوس سيحل ضيفًا على برشلونة ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

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