آرسنال يملك سجلاً سيئاً من النتائج تحت قيادة حكم قمة تشيلسي المقبلة

تلقى آرسنال الإنجليزي أخباراً سيئة بتعيين الحكم مايكل أوليفر لقيادة مباراته المقبلة في الدوري ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الخامسة.

ويملك المدفعجية سجلاً سيئاً من النتائج تحت قيادة هذا الحكم، من خلال تحقيق الفوز في 4 مباريات فقط من 19 مباراة أدارها السيد مايكل أوليفر لفريق شمال لندن.

وكان آرسنال قد خسر في آخر 5 زياراته لملعب البريدج، آخرها كانت الهزيمة بنتيجة هدف مقابل ثلاثة في فيفري الماضي.

يُذكر أن آرسنال قد حقق الفوز على بورنموث في المباراة الأخيرة في البريميرليغ بثلاثية نظيفة.