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آرسنال يملك سجلاً سيئاً من النتائج تحت قيادة حكم قمة تشيلسي المقبلة

آرسنال يملك سجلاً سيئاً من النتائج تحت قيادة حكم قمة تشيلسي المقبلة

By admin
12 سبتمبر، 2017
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تلقى آرسنال الإنجليزي أخباراً سيئة بتعيين الحكم مايكل أوليفر لقيادة مباراته المقبلة في الدوري ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الخامسة.

ويملك المدفعجية سجلاً سيئاً من النتائج تحت قيادة هذا الحكم، من خلال تحقيق الفوز في 4 مباريات فقط من 19 مباراة أدارها السيد مايكل أوليفر لفريق شمال لندن.

يُذكر أن آرسنال قد حقق الفوز على بورنموث في المباراة الأخيرة في البريميرليغ بثلاثية نظيفة.

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