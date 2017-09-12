أسطورة ليفربول: كلوب تعامل بصورة صحيحة مع سوق الانتقالات

أكد الإنجليزي إيميل هيسكي المهاجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز تعامل بصورة مثالية مع سوق الانتقالات.

وتعاقد ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح من نادي روما الإيطالي، بالإضافة إلى الثنائي الإنجليزي دومينيك سولانكي وأليكس أوكسلايد تشامبرلين من أندية تشيلسي وأرسنال على الترتيب، والاسكتلندي وأندرو روبيرتسون من هال سيتي.

فيما توصلت إدارة الريدز لاتفاق مع نظيرتها في نادي ريد بول لايبزيج الألماني على ضم الغيني نابي كيتا، لكن في الصيف المقبل.

وقال هيسكي في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية: “نريد دائمًا أن يقوم النادي بشراء اللاعبين ومواصلة التطور على الدوام، وكلوب يقوم بذلك لكنها رحلة طويلة وليست سباق ركض”.

وأضاف: “يجب على الناس أن تفهم أننا لن نتمكن من الشراء طوال الوقت، وأعتقد أنه يقوم بالعمل بالطريقة الصحيحة، وذلك يتطلب الكثير من الوقت”.

ولم يتمكن ليفربول من التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من نادي ساوثهامبتون، والذي ارتبط بالرحيل للريدز طوال فترة الانتقالات، فيما تمكنت إدارة النادي من التمسك بالنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو ومنعت رحيله في اتجاه برشلونة.