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أسينسيو: أنا سعيد بانتقالي إلى ريال مدريد وليس برشلونة

أسينسيو: أنا سعيد بانتقالي إلى ريال مدريد وليس برشلونة

By admin
12 سبتمبر، 2017
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وضح ماركو أسينسيو سعادته البالغة بالانتقال إلى ريال مدريد رغم أن برشلونة كان أول من تفاوض معه من الأندية الكبرى في إسبانيا وخارجها.

أسينسيو أعرب عن رغبته في الدفاع عن قميص ريال مدريد وأظهر ارتياحه بالتواجد في سانتياغو برنابيو، كما أكد على أنه غير نادم على عدم الانتقال إلى برشلونة.

وأضاف “أخبروني بأن ريال مدريد يريد التعاقد معي، وأنا أردت التواجد واللعب لهذا النادي”.

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