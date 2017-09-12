أسينسيو: أنا سعيد بانتقالي إلى ريال مدريد وليس برشلونة

وضح ماركو أسينسيو سعادته البالغة بالانتقال إلى ريال مدريد رغم أن برشلونة كان أول من تفاوض معه من الأندية الكبرى في إسبانيا وخارجها.

أسينسيو أعرب عن رغبته في الدفاع عن قميص ريال مدريد وأظهر ارتياحه بالتواجد في سانتياغو برنابيو، كما أكد على أنه غير نادم على عدم الانتقال إلى برشلونة.

وقال اللاعب الشاب لإذاعة كادينا سير “برشلونة أظهر اهتمامه بي حينما كنت متواجداً في ريال مايوركا، لكن الصفقة لم تتم، وأنا سعيد بذلك لأنني انتقلت إلى ريال مدريد، سعيد بالدفاع عن هذا القميص”.

وأضاف “أخبروني بأن ريال مدريد يريد التعاقد معي، وأنا أردت التواجد واللعب لهذا النادي”.