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أليغري: لا يوجد منافس لريال مدريد سوى برشلونة

أليغري: لا يوجد منافس لريال مدريد سوى برشلونة

By admin
12 سبتمبر، 2017
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وضح ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي رأيه بخصوص المرشحين لحصد لقب دوري أبطال أوروبا حيث حصرهما في قطبا الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد.

أليغري يعتقد بأن برشلونة هو أقوى فريق في العالم رفقة ريال مدريد على الرغم من أنه خسر نجمه نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف “برشلونة بدأ الموسم بشكل جيد جداً واستطاع التقدم على ريال مدريد بفارق النقاط. أكرر، البرسا مع ريال مدريد هم أبرز مرشحان لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا”.

وسيحل يوفنتوس ضيفاً على برشلونة الليلة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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