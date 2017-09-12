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إنتر ميلان يخطط لتأمين إيكاردي بشرط جزائي ضخم

إنتر ميلان يخطط لتأمين إيكاردي بشرط جزائي ضخم

By admin
12 سبتمبر، 2017
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وفقا لـ “بريميوم سبورت”، فإن نادي إنتر ميلان يخطط لتجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي ورفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 110 مليون يورو.

إنتر ميلان متخوف بعد ماحصل في سوق الانتقالات الماضية، وأصبح على ثقة أن كسر عقد إيكاردي أصبح ممكنا بالنظر إلى الصفقات الخيالية التي تم إجرائها هذا الصيف.

ووقع إيكاردي على صفقة جديدة في أكتوبر من العام الماضي، مع شرط إفراج صالح فقط للأندية الأجنبية.

نيرازوري سيتصل بزوجة إيكاردي “واندا” التي تتولى إدارة أعماله لعرض عقد جديد على اللاعب، بشرط جزائي سيرتفع إلى 200 مليون يورو أو أكثر، أمر لن يكون بالسهل، حيث يحصل اللاعب على 4.5 مليون يورو سنويا، ومن المتوقع أن يطالب براتب كبير، يصل إلى الضعف للموافقة على شروط إنتر ميلان.

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