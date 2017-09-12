اسينسيو: زيدان أخبرني بأنني امتلك أفضل قدم يسرى بعد ميسي

أكد النجم الإسباني ماركو اسينسيو لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، أن المدرب زين الدين زيدان أخبره أنه يمتلك أفضل قدم يسرى في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال اسينسيو خلال مقابلة مع راديو “كادينا كوبي” أمس:” زيدان أخبرني بأنه بعد ميسي لم يرى قدم يسرى أفضل مني، لقد تفاجأت قليلًا لأن ميسي هو قطعة من كرة القدم.”

وتحدث اسينسيو عن رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي:” لقد اعتقدنا أنه سيكون من الغريب رحيل نيمار عن برشلونة، فهو كان لاعب مهم للغاية بالنسبة لهم، ولم يتمكنوا من المحافظة عليه، فهذا شيء غريب للغاية.”

وقال اسينسيو عن إمكانية رحيله عن النادي الملكي:” أنا لدي سعر ولكني لا أفكر في الرحيل عن صفوف ريـال مدريد، لن أذهب إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان فأنا سعيد هنا ولا اسعى للرحيل.”

يذكر أن اسينسيو متألق مع ريـال مدريد منذ الموسم الماضي، واصبح واحد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها زيدان في تشكيل النادي الملكي.