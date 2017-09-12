الكشف عن خطط أليغري ضد برشلونة لتغطية الغيابات

يواجه يوفنتوس برشلونة اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات على أرضية ملعب “كامب نو”، وهو يفتقد عددا من ركائزة الأساسية.

ماسميليانو أليغري سيدخل اللقاء من دون مجموعة من لاعبيه الأساسيين، ستيفان ليشتشتاينر، كلاوديو ماركيزيو، وسامي خضيرة للإصابة، والجناح الكولومبي خوان كوادرادو للإيقاف، إلى جانب جورجيو كيليني، ماريو ماندزوكيتش، والقادم الجديد بينيديكت هوفيديس.

وقال أليغري في مؤتمره الصحفي أمس أنه سيختار بين تشكيلة 4ـ3ـ3، أو التمسك بـ 4ـ2ـ3ـ1.

ووفقا لسكاي إيطاليا، بريميوم سبورت، و لا جازيتا ديلو سبورت، أليجري يمكن أن يبدأ بلاعب خط الوسط الشاب رودريجو بيتانكور، إلى جانب ميراليم بيانيتش، بليز ماتويدي، في محاولة لإعطاء مزيد من السيطرة في هذا المركز.

ومع ذلك، فإن ستيفانو ستورارو هو المفضل للبدء على الجانب الأيسر مكان ماريو ماندزوكيتش في خطة 4ـ2ـ3ـ1.

في كلتا الحالتين، من المتوقع أن يدعم باولو ديبالا، ودوغلاس كوستا، جونزالو هيجواين، على الرغم من أن المهاجم الأرجنتيني سيميل أكثر لليسار في حال اللعب بـ 4ـ3ـ3.

هناك أيضا بعض الشكوك حول هوية اللاعب الذي سيلعب كظهير أيمن. تقارير سكاي تشرح ماتيا دي تشيليو. لكن هناك احتمال قوي أن يشغل أندريا بارزالي هذا المركز.

إذا كان برزالي سيلعب على اليمين، فإن دانيال روغاني ومهدي بنعطية سيكونان في قلب الدفاع.

تشكيلة يوفنتوس المحتملة: بوفون، برزالي، روغاني، بنعطية، أليكس ساندرو، بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي، دوغلاس كوستا.