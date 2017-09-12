باكايوكو : أريد الفوز بدوري أبطال اوروبا مع تشيلسي

أكد الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي بأنه يحلم بالفوز بدوري ابطال اوروبا مع البلوز خلال الفترة المقبلة .

وكان باكايوكو انضم الى تشيلسي في صيف عام 2017 قادما من فريق موناكو الفرنسي .

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات باكايوكو والذي قال : سأختار الفوز بدوري ابطال اوروبا لأنها بطولة صعبة للغاية وليس من السهل الفوز بها .

وأضاف باكايوكو : الفوز بالدوري الإنجليزي متاح لك مع فريق كبير مثل تشيلسي ولكني حقيقة أتمنى الفوز بدوري ابطال اوروبا مع البلوز لأنها البطولة رقم واحد في العالم .

وتابع باكايوكو : اللعب في تشيلسي شئ مهم لي ومن الرائع السعي نحو تحقيق البطولات مع الفريق وسأبذل قصارى جهدي لأحقق ماأريد مع البلوز .