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باكايوكو : أريد الفوز بدوري أبطال اوروبا مع تشيلسي

باكايوكو : أريد الفوز بدوري أبطال اوروبا مع تشيلسي

By admin
12 سبتمبر، 2017
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أكد الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي بأنه يحلم بالفوز بدوري ابطال اوروبا مع البلوز خلال الفترة المقبلة .
وكان باكايوكو انضم الى تشيلسي في صيف عام 2017 قادما من فريق موناكو الفرنسي .
ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات باكايوكو والذي قال : سأختار الفوز بدوري ابطال اوروبا لأنها بطولة صعبة للغاية وليس من السهل الفوز بها .
وأضاف باكايوكو : الفوز بالدوري الإنجليزي متاح لك مع فريق كبير مثل تشيلسي ولكني حقيقة أتمنى الفوز بدوري ابطال اوروبا مع البلوز لأنها البطولة رقم واحد في العالم .
وتابع باكايوكو : اللعب في تشيلسي شئ مهم لي ومن الرائع السعي نحو تحقيق البطولات مع الفريق وسأبذل قصارى جهدي لأحقق ماأريد مع البلوز .
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