برشلونة لم يتخلى عن فكرة ضم سيري

أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة لم يتخلى عن فكرة ضم لاعب خط وسط نيس الفرنسي جان سيري، ويخطط للتوقيع معه في سوق الانتقالات الشتوية جانفي القادم.

وكان برشلونة قد انسحب من الصفقة هذا الصيف بعد أن اتفق مع اللاعب، وناديه، على دفع 40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، قبل أن يتراجعو عن الاتفاق للتركيز على أهداف آخرى، ككوتينيو، و دي ماريا.

ووفقا لنفس المصدر النادي الكتالوني لا يستبعد أيضا تقديم عرض جديد للتعاقد مع كوتينيو في جانفي القادم.

وعلى الرغم من أن سيري كان يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تمكنه من التوقيع لبرشلونة في الصيف، فإن اللاعب سيكون مستعدا للقدوم في جانفي، وتحقيق حلمه بارتداء قميص بلوغرانا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العملية ستكون بسيطة لأنه يوجد بالفعل اتفاق كامل مع نيس على التفاصيل المالية منذ شهر جويلية.