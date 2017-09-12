برشلونة يعلق على الخروج من الدوري الإسباني .. اسألوا إسبانيول

تجنب كارليس فيلاروبي نائب رئيس العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة الرد على العديد من الأسئلة حول إمكانية استقلال إقليم كتالونيا ، من خلال التأكيد بأن البرسا سيلعب حيث يكون إسبانيول وجيرونا.

وشارك نادي برشلونة وكافة أعضاء مجلس إدارته بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو في حفل وضع أكليل الأزهار عند النصب التذكاري لرافائيل كاسانوفا بمناسبة يوم كتالونيا ، الذي يتم به بمناداة الاستقلال.

وسئل فيلاروبي عن مواصلة برشلونة في بطولة الدوري الإسباني في حال انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا وقال : “لا أفهم لماذا يتم سؤالنا نحن فقط وليس باقي أندية الإقليم عن مكاننا في حال الانفصال”.

وتابع بقوله : “برشلونة ليس له أي دور في الوضع السياسي لإقليم كتالونيا ، مخاوفنا ليست في نجاح استقلال الإقليم من عدمه ، بل في مباراة الليلة أمام يوفنتوس من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث”.

وألمح فيلاروبي إلى استمرار مباريات الديربي ضد إسبانيول في حال الانفصال واضاف : “أنا متأكد من أنه سيكون هناك مباريات ديربي وسيلعب برشلونة حيث يكون إسبانيول وجيرونا ، اسألوا إسبانيول أين سيلعب؟”.