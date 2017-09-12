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برشلونة يهدد كوتينيو في حال المشاركة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يهدد كوتينيو في حال المشاركة في دوري أبطال أوروبا

By admin
12 سبتمبر، 2017
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وجه برشلونة الإسباني رسالة واضحة إلى اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو بأنه لن يعود للتعاقد معه في جانفي القادم في حال مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن برشلونة مصمم على التعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي في الشتاء ، وذلك بعد فشله بالحصول على كوتينيو في هذا الصيف.

وأفادت هذه المعلومات أن برشلونة مازال على اتصال مباشر مع فيليب كوتينيو منذ إغلاق سوق الانتقالات الصيفية ، حيث أكد النادي الكتلوني أنه حريص على التعاقد معه بأي ثمن.

وشدد مسؤولو برشلونة في آخر اتصال حسبما أكدت هذه التقارير أن صفقة التعاقد مع كوتينيو في يناير القادم تتوقف على عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا ، رغم استدعائه من جانب يورجن كلوب مدرب ليفربول للمشاركة أمام إشبيلية.

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