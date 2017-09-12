بول بوغبا : كنت افتقد لنشيد دوري الابطال في الموسم الماضي
أكد الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه كان مفتقد لنشيد بطولة دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي .
ويذكر أن مان يونايتد لم يشارك في بطولة دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي لمشاركته في بطولة الدوري الاوروبي .
ونقل برنامج CLUBS MATCHDAY PROGRAMME تصريحات بوغبا والذي قال : لكي أكون أميناً فأنا كنت مفتقد لنشيد دوري الابطال في الموسم الماضي .
وأضاف بوغبا : سماع نشيد دوري الابطال يدفعني الى تقديم الافضل وهذا الأمر يسبب لي السعادة .