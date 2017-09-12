بول بوغبا : كنت افتقد لنشيد دوري الابطال في الموسم الماضي

يقول المدير الرياضي لروما مونشي، أنه فعل كل ما يلزم للتوقيع مع نجم المنتخب الوطني رياض محرز، لكنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي من ليستر سيتي، وبالفعل هم يركزون حاليا ...