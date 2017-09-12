بيل: لن أرحل عن ريال مدريد حتى أكون النجم الأول فقط

رفض الويلزي غاريث بيل فكرة الرحيل عن ريال مدريد الإسباني حتى يكون النجم الأول في الفريق فقط، على غرار ما فعله نيمار دا سيلفا بانتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

نيمار أراد الخروج من عباءة ميسي في برشلونة وقرر خوض تحدي جديد بمفرده يكون خلاله النجم الأول في الفريق، فيما وضح بيل بأنه يوافق على هذا التوجه بشروط محددة.

ووضع بيل شرط الانتقال لنادي كبير وتحقيق الألقاب أساس في أي تجربة يخوضها، وليس أن يكون النجم الأول في الفريق فقط بدون أي اعتبارات أخرى.

وقال الويلزي “نعم، هناك أسباب مقنعة لما فعله نيمار. لكن أعتقد أن الشيء الرئيسي والأهم أنك حينما تنظر إلى مسيرتك بعد الاعتزال ترى خلالها العديد من الألقاب والبطولات. هذا في الغالب أهم شيء ستنظر له بعد اعتزالك”.

وأتى تصريح بيل في حوار مع صحيفة ديلي ميل البريطانية كجواب على أحد الأسئلة حول إمكانية تقليده لنيمار عبر الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث يبدو بأنه يشترط عودة الشياطين الحمر إلى القمة أولاً حتى يوافق على ذلك.