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جماهير ليفربول تُطالب كلوب بإشراك كوتينيو أساسياً أمام إشبيلية

جماهير ليفربول تُطالب كلوب بإشراك كوتينيو أساسياً أمام إشبيلية

By admin
12 سبتمبر، 2017
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كشف استطلاع للرأي أجرته ليفربول إيكو أن معظم جماهير الريدز تُطالب المدرب يورغن كلوب بإشراك نجم خط وسط الفريق فيليب كوتينيو أساسياً في مباراة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع الفريق الأندلسي مساء الأربعاء لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات التشامبيونزليج.

يُذكر أن البرازيلي الدولي قد أثار أزمة كبيرة في فريق ملعب آنفيلد الصيف الماضي بسبب رغبته في الرحيل إلى صفوف برشلونة الإسباني، وقام كوتينيو بالتمرد ورفض اللعب في أي مباراة إلى حد الآن هذا الموسم مع الريدز، إلا أنه في النهاية عاد إلى التدريبات ورحب به المدرب الألماني وقام بإدراج اسمه في قائمة الفريق في مباراة الأربعاء.

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