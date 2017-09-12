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ديبالا: لن أنتقل لبرشلونة وهم لم يحاولوا التعاقد معي

ديبالا: لن أنتقل لبرشلونة وهم لم يحاولوا التعاقد معي

By admin
12 سبتمبر، 2017
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وضح الأرجنتيني باولو ديبالا تمسكه بخيار البقاء في يوفنتوس الإيطالي، كما أكد على أن برشلونة الإسباني لم يحاول التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ديبالا أشار إلى أنه سعيد في يوفنتوس ويريد البقاء لأنه جزء من مشروع طويل الأمد، كما أبدى ارتياحه لارتداء الرقم 10 في السيدة العجوز.

وأضاف “الشيء الوحيد الذي قالوه لي في يوفنتوس أنهم يعتمدون علي ويريدون مني أن أكون جزءاً من المشروع لفترة طويلة من الوقت، وأنا سعيد جداً بالموافقة على ذلك”.

يذكر أن برشلونة سيستقبل يوفنتوس في ملعب كامب نو الليلة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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