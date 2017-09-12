دييغو كوستا سينتقل إلى أتلتيكو خلال ساعات

أصبح دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي على أعتاب الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل رسمي حسب أقوال صحيفة ديلي ميرور البريطانية رغم اغلاق باب الانتقالات الصيفية منذ أسبوعين تقريباً.

الميرور وضحت في تقاريرها بأن انتقال كوستا إلى أتلتيكو حسم بين الناديين، حيث سيدفع الروخي بلانكوس 54 مليون جنيه استرليني نظير فسخ عقد اللاعب.

وسينتقل كوستا إلى أتلتيكو اليوم حسب أقوال الصحيفة، لكن الصفقة ستسجل بشكل رسمي في كشوفات النادي مع بداية شهر جانفي المقبل وبعد رفع الحظر عن النادي فيما يخص التعاقد مع لاعبين جدد.

وابتعد كوستا عن التدريبات الجماعية مع تشيلسي منذ نهاية الموسم الماضي، وذلك كون المدرب أنطونيو كونتي أبلغه بأنه خارج حساباته.