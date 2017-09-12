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رئيس ريال مدريد حزين على رحيل بيبي وألفارو موراتا

رئيس ريال مدريد حزين على رحيل بيبي وألفارو موراتا

By admin
12 سبتمبر، 2017
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اعترف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني إنه لم يرغب في رحيل المهاجم الفارو موراتا ، فيما تحدث عن مغادرة البرتغالي بيبي خلال الصيف الجاري.

وتمكن ألفارو موراتا من التأقلم بسرعة مع ناديه الجديد تشيلسي ، حيث كان الهداف الرئيسي في الأسابيع الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتابع بقوله : “موراتا صديق مقرب من لاعبين مثل كارفاخال، إيسكو، أسينسيو، ناتشو وآخرين ، أشاهد كل مباراة يلعبها تشيلسي وأكون سعيداً عندما يسجل”.

ورداً على سؤال حول المدافع البرتغالي بيبي الذي انضم إلى بيشكتاش واضاف : “قدمنا له عرضاً للتجديد لمدة سنة اخرى ولكنه فضل البحث عن خيارات أخرى”.

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