رئيس سان جيرمان: مبابي رفض أموال الآخرين من أجلنا

أفصح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي بأن عرض ناديه لم يكن الأضخم من أجل كيليان مبابي، لكن الشاب اختار باريس لأنه من أنصار النادي ويحب مدينة باريس.

الخليفي أشار إلى تقدم أندية منافسة بعروض أفضل من أجل مبابي، لكن اللاعب اختار باريس في نهاية المطاف ورفض العروض الأخرى.

وقال رئيس النادي الباريسي في تصريح لصحيفة ديلي تيليجراف “كانت صفقة تنافسية للغاية، ثق بي، هناك أندية أخرى دفعت أكثر مما دفعنا نحن. كل الأندية الكبيرة كانت تريده”.

وأضاف “لكن بإيضاح مشروع النادي ومدى طموحنا، ومع عوامل أنه فرنسي ومن مدينة باريس، وسان جيرمان أول نادي سكن قلبه، كل ذلك رجع كفتنا بالصفقة. هو أراد البقاء في فرنسا والدفاع عن ألوان بلاده في دوري أبطال أوروبا. إنه يعشق النادي ويريد كتابه التاريخ معه”.