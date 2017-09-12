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زيدان يغضب بيل بقرار قاسي قبل مواجهة أبويل

زيدان يغضب بيل بقرار قاسي قبل مواجهة أبويل

By admin
12 سبتمبر، 2017
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قرر المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لنادي ريال مدريد الإسباني إغضاب مهاجمه الدولي الويلزي غاريث بيل قبل مواجهة أبويل نيقوسيا الروسي في بطولة دوري الأبطال الأوروبي.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن على الرغم من إصابة كريم بنزيمة في مباراة ليفانتي ولكن هذا لن يجعله يعتمد على غاريث بيل في مركز تسعة الهجومي.
وتابع: غداً سنرى ما يمكننا فعله في التشكيلة الرسمية للفريق بتلك المباراة المهمة مع وجود بعض اللاعبين اللاعبين الجدد.
وأنهى تصريحاته: على الصحفيين أن يفعلون ما يجيدون من عملهم ، وسأفعل المثل بما أجيد من عملي التدريبي مع الفريق.
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