صحيفة إسبانية تكشف خطة رونالدو لترك الريال والإنتقال لليونايتد

يحلم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني بالعودة الى إنجلترا مرة أخرى للعب مع فريق مانشستر يونايتد .

وكان رونالدو انتقل الى ريال مدريد في عام 2009 من مانشستر يوتايتد ويبحث النجم البرتغالي عن الخروج من إسبانيا بسبب كثرة خلافاته مع المؤسسة الضريبية الإسبانية هناك .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن رونالدو عيّن خوسي أنطونيو تشوكلان محامي له مثل البرتغالي جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد .

وتأتي رغبة رونالدو في تعيين المحامي تشوكلان لقدرته على إيجاد حلول في القضايا والتي تتعلق بالضرائب .

وقيل أن هذه الخطوة ستجعل رونالدو يترقب أي فرصة قريبة للرحيل عن الريال والإنضمام لليونايتد .