صحيفة إسبانية تكشف خطة رونالدو لترك الريال والإنتقال لليونايتد
يحلم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني بالعودة الى إنجلترا مرة أخرى للعب مع فريق مانشستر يونايتد .
وكان رونالدو انتقل الى ريال مدريد في عام 2009 من مانشستر يوتايتد ويبحث النجم البرتغالي عن الخروج من إسبانيا بسبب كثرة خلافاته مع المؤسسة الضريبية الإسبانية هناك .
وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن رونالدو عيّن خوسي أنطونيو تشوكلان محامي له مثل البرتغالي جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد .
وتأتي رغبة رونالدو في تعيين المحامي تشوكلان لقدرته على إيجاد حلول في القضايا والتي تتعلق بالضرائب .
وقيل أن هذه الخطوة ستجعل رونالدو يترقب أي فرصة قريبة للرحيل عن الريال والإنضمام لليونايتد .